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Honda представила обновленную модификацию Civic 2019 в кузове купе и седан

Японским брендом Honda представлена обновленная модификация Civic 2019 в кузове купе и седан. Авто в ходе рестайлинга обновили внешне и наделили новой комплектацией.

Honda представила обновленную модификацию Civic 2019 в кузове купе и седан


Новинка на авторынке Северной Америки доступна от $18 940. Обновленный Civic имеет другую решётку радиатора и бамперы, измененную головную оптику, новые колесные диски диаметром на 16-18 дюймов, задний диффузор со встроенным глушителем. Транспортное средство стало безопаснее за счёт расширенного пакета систем Honda Sensing, поучившего одновременно все комплектации. Раньше его предлагали только в самых дорогих вариациях. В обновленной версии подчеркнули спортивный характер легендарного авто. На этот раз его решили подтвердить новой современной комплектацией Sport.

Авто имеет агрессивный аэродинамический обвес, трапециевидный оконечник выхлопной системы, вынесенный к центру заднего бампера. Обновленный Honda Civic оснастили двухлитровым атмосферным мотором на 160 л.с., который работает вместе с вариатором CVT либо 6-ступенчатой «механикой».

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:42
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