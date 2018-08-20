Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский
Минувшей ночью в центре Харькова неизвестный преступник открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате инцидента один полицейский погиб.
В первом часу ночи в полицию поступил тревожный сигнал о стрельба в районе харьковского горсовета. Прибывший на место ЧП наряд полиции обнаружил раненого охранника и стоящего рядом с ним неизвестного.
Увидев стражей порядка, злоумышленник открыл стрельбу. Чтобы обезвредить и задержать нападавшего, полиция была вынуждена применить табельное оружие. В время перестрелки один из сотрудников был ранен.
После госпитализации раненый скончался. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В первом часу ночи в полицию поступил тревожный сигнал о стрельба в районе харьковского горсовета. Прибывший на место ЧП наряд полиции обнаружил раненого охранника и стоящего рядом с ним неизвестного.
Увидев стражей порядка, злоумышленник открыл стрельбу. Чтобы обезвредить и задержать нападавшего, полиция была вынуждена применить табельное оружие. В время перестрелки один из сотрудников был ранен.
После госпитализации раненый скончался. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:05