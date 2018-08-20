Стрельба в центре Харькова: погиб полицейский

В первом часу ночи в полицию поступил тревожный сигнал о стрельба в районе харьковского горсовета. Прибывший на место ЧП наряд полиции обнаружил раненого охранника и стоящего рядом с ним неизвестного.Увидев стражей порядка, злоумышленник открыл стрельбу. Чтобы обезвредить и задержать нападавшего, полиция была вынуждена применить табельное оружие. В время перестрелки один из сотрудников был ранен.После госпитализации раненый скончался. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.