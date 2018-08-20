Рита Дакота рассказала в Instagram о возможном браке после разрыва с Соколовским

Пользователи продолжают в Сети активно обсуждать разрыв отношений между Владом Соколовским и Ритой Дакотой, осуждая неверного супруга и утешая певицу. В свою очередь хейтеры обрушились на супругов с обвинениями в фейковом браке ради наживы и звёздного «хайпа». Пока Соколовский отмалчивается, Дакота принимает сочувствия, отвечая длинными сообщениями.В последнем своём посте в Instagram звезда отметила, что по-прежнему верит в любовь, ведь именно это является смыслом жизни. Она уверяет, что с её стороны чувства к мужу были настоящими и искренними. О браке после развода с Владом Соколовским певица сейчас не думает, так как она не уверена, что сможет кому-то довериться и связать свою жизнь с другим человеком. По её словам, любовь должна быть гармонией, силой и надеждой, а не грязью, из которой она сейчас пытается выбраться.