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Рита Дакота рассказала в Instagram о возможном браке после разрыва с Соколовским

Рита Дакота в Instagram рассказала поклонникам о возможном браке после скандального разрыва с Владом Соколовским. Свои чувства к бывшему супругу певица назвала искренними, чистыми и светлыми.

Пользователи продолжают в Сети активно обсуждать разрыв отношений между Владом Соколовским и Ритой Дакотой, осуждая неверного супруга и утешая певицу. В свою очередь хейтеры обрушились на супругов с обвинениями в фейковом браке ради наживы и звёздного «хайпа». Пока Соколовский отмалчивается, Дакота принимает сочувствия, отвечая длинными сообщениями.

Рита Дакота рассказала в Instagram о возможном браке после разрыва с Соколовским


В последнем своём посте в Instagram звезда отметила, что по-прежнему верит в любовь, ведь именно это является смыслом жизни. Она уверяет, что с её стороны чувства к мужу были настоящими и искренними. О браке после развода с Владом Соколовским певица сейчас не думает, так как она не уверена, что сможет кому-то довериться и связать свою жизнь с другим человеком. По её словам, любовь должна быть гармонией, силой и надеждой, а не грязью, из которой она сейчас пытается выбраться.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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