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Ани Лорак впервые заметили на публике после новости об изменах мужа

После новости об изменах супруга Ани Лорак впервые появилась на публике. 39-летняя певица в белоснежном наряде была замечена на премьере мультфильма «Принцесса и дракон», в котором она озвучивала главную героиню.

Ранее стало известно о том, что муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиглу был замечен в компании некой девушки. Однако певица никак не комментирует случившееся, сейчас она вернулась к работе, но обручального кольца у неё на пальце нет. Несмотря на то, что страсти вокруг скандала ещё не улеглись, певица посетила премьеру мультфильма. Звезда много улыбалась, была милой и приветливой с окружающими.

Ани Лорак впервые заметили на публике после новости об изменах мужа


Позднее на своей странице в Instagram Ани Лорак выложила фотографию с премьеры, приложив к ней описание: «Пусть добро всегда побеждает зло как в сказках, так и в жизни». В комментариях поклонники отметили, что певица очень сильно похудела.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:20
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