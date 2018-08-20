Ани Лорак впервые заметили на публике после новости об изменах мужа

Ранее стало известно о том, что муж Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиглу был замечен в компании некой девушки. Однако певица никак не комментирует случившееся, сейчас она вернулась к работе, но обручального кольца у неё на пальце нет. Несмотря на то, что страсти вокруг скандала ещё не улеглись, певица посетила премьеру мультфильма. Звезда много улыбалась, была милой и приветливой с окружающими.Позднее на своей странице в Instagram Ани Лорак выложила фотографию с премьеры, приложив к ней описание: «Пусть добро всегда побеждает зло как в сказках, так и в жизни». В комментариях поклонники отметили, что певица очень сильно похудела.