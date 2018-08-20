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Google анонсировала дату "смерти" Android

Google решила анонсировать дату "смерти" Android. Речь идёт об ОС, установленной на 3/4 всех современных смартфонов в мире.

Google анонсировала дату "смерти" Android


На смену данной операционной системы придет абсолютно новая Fuchsia OS. Новое ПО намного интереснее. При этом потенциал для развития является практически безграничным. ОС Fuchsia OS создается с нуля. Большую часть работы уже проделали. Компания Google имеет уже полноценный «скелет» новой операционки. В ближайшие годы его будут дорабатывать. ОС Fuchsia OS планируют начать устанавливаться на смартфоны в 2023 году. Таким образом «смерть» Android наступит уже в 2022 году. В сети к этому моменту будут иметься тестовые сборки новой операционки, для ее установки и тестирования всеми желающими. Все игры и приложения, созданные для Android, получат полную совместимость с новым ПО.

Google с 2022 года перестанет уделять Android какое-либо внимание. Есть вероятность, что компания запретит крупным фирмам устанавливать операционку на свои электронные гаджеты, для продвижения новой – Fuchsia OS.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00
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