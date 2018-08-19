По словам Евгения Маслова, Александра Черно за все время перезагрузки похудела лишь на 7 килограмм

И хотя сама Саша утверждает, что сбросила около двадцати килограмм, зрители уверены, что она не сбросила и десяти.В Сети даже стали ходить слухи, что возлюбленную Иосифа Оганесяна специально отправили на консультацию к пластическому хирургу, который пообещал сделать ей абдоминопластику, липосакцию, а также увеличить грудь.А вчера участник реалити-шоу Евгений Маслов в своем микроблоге сообщил о том, что Черно действительно похудела, но цифры слишком скромные. Так, по его словам, за весь период перезагрузки участница скинула всего 7 килограмм.Очевидно, что после таких позорных результатов руководство телестройки действительно отправило Сашу к хирургу, чтобы тот за короткое время сделал из нее худую красавицу, которой она должна была стать приложив, хоть немного усилий.