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Эксперты анонсированы ТОП-5 самых лучших кроссоверов 2018 года

Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов текущего года в России. На первом месте оказался MINI Countryman.

Эксперты анонсированы ТОП-5 самых лучших кроссоверов 2018 года


Данный компакт-кросс в РФ расценивается от 1,765 млн руб. В базовом исполнении авто под капотом содержит 1.5-литроваый мотор на 136 л.с, работающий с МКПП. Авто обладает пятиместным салоном и багажным отделением на 450 л. На втором месте разместился KIA Sportage. Модель в России продают от 1,11 млн руб. В авто установлен мотор 2.0 на 150 л.с. и МКПП. Третье место досталось кроссоверу Hyundai Tucson за 1,369 млн руб. Переднеприводное авто в базовой версии оснащается двигателем на 150 л.с. и АКПП. На четвёртом месте разместился полноприводный кросс Jeep Compass от 2 млн руб. В моторном отсеке размещается мотор 2.4 на 150 л.с. и 9-АКПП.

Пятое место в ТОП досталось версии Mitsubishi Outlander. Данный кроссовер в России продают от 1,32 млн руб. Авто в базовой версии оборудуют двигателем 2.0 MIVEC Inform на 146 л.с., передним приводом.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:30
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