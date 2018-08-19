АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Ученые установили пол и возраст людей в черном саркофаге из Александрии

Ученые выяснили пол и возраст людей, похороненных в найденном ими черном саркофаге из Александрии. Останки в виде трех скелетов обнаружили в Египте. Одно из тел принадлежало женщине 20 лет.

Ученые установили пол и возраст людей в черном саркофаге из Александрии


Как информирует Министерство по вопросам памятников древности, двое мужчин отличаются возрастом порядка 35-39 лет и 40-44 лет, а возраст женщины составил около 20-25 лет. Предварительно установлено, что захоронение проходило в 2 этапа. Исследователи сделали соответствующий вывод на основе расположения останков в саркофаге. Отверстие, выявленное во время вскрытия саркофага, позволило установить, что череп одного из мужчин содержал отверстие, сделанное вследствие хирургической операции, а сам усопший весьма долго жил с соответствующей раной.

«Как известно, трепанация черепа представляет собой одну из наиболее древних операций в истории человечества, но в Египте она встречалась очень редко», — отметила Зейнаб Хашиш, одна из исследователей, уточнив намерение исследовать ДНК останков для выявления возможных родственных связей между ними.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Отказ от соли может привести к инфаркту
Ученые установили пол и возраст людей в черном
Уфолог: Новый конец света может наступить от
На снимках Google Maps была замечена серебристая
В центре Волжского местная жительница подмылась
Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до
Астронавт NASA рассказал о встрече с
Ученый: Планета из голубики превратится в джем и
Жительница Воронежа устроила вялые танцы на
Эксперты назвали пять самых необычных услуг в
Ученые создали сплав из платины и золота, который
Российские поисковые системы прекратили доступ к
Поклонники посоветовали Дмитрию Шепелеву жениться
СМИ: Черная дыра уже начала поглощать Землю
По словам Евгения Маслова, Александра Черно за
Агния Дитковските не рассказывает сыну о разводе
Ольга Рапунцель снова оголилась на камеру
Антон Гусев сказал, что не хочет детей от
Сотрудники NASA обнаружили на Марсе изображение
По словам некоторых гостей, свадьба Виктора
NАSА согласилось на предстартовую заправку ракеты
Роспотребнадзор объяснил, что руководство лагеря
Елизавета Галкина сочинила "страшную сказку" для
В Смоленской области «умерший» мотоциклист после
Никита Турчин считает, что Тата и Валера
Кристина Асмус в Instagram опубликовала
NASA: Марсоход Opportunity пока не удаётся
Эксперты анонсировали самые популярные в РФ марки
В Краснодаре вследствие ДТП внедорожник
Благодаря Белке и Стрелке полет Юрия Гагарина на
Просмотреть все новости