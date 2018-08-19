Ученые установили пол и возраст людей в черном саркофаге из Александрии

Как информирует Министерство по вопросам памятников древности, двое мужчин отличаются возрастом порядка 35-39 лет и 40-44 лет, а возраст женщины составил около 20-25 лет. Предварительно установлено, что захоронение проходило в 2 этапа. Исследователи сделали соответствующий вывод на основе расположения останков в саркофаге. Отверстие, выявленное во время вскрытия саркофага, позволило установить, что череп одного из мужчин содержал отверстие, сделанное вследствие хирургической операции, а сам усопший весьма долго жил с соответствующей раной., — отметила Зейнаб Хашиш, одна из исследователей, уточнив намерение исследовать ДНК останков для выявления возможных родственных связей между ними.