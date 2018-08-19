Ученые установили пол и возраст людей в черном саркофаге из Александрии
Ученые выяснили пол и возраст людей, похороненных в найденном ими черном саркофаге из Александрии. Останки в виде трех скелетов обнаружили в Египте. Одно из тел принадлежало женщине 20 лет.
Как информирует Министерство по вопросам памятников древности, двое мужчин отличаются возрастом порядка 35-39 лет и 40-44 лет, а возраст женщины составил около 20-25 лет. Предварительно установлено, что захоронение проходило в 2 этапа. Исследователи сделали соответствующий вывод на основе расположения останков в саркофаге. Отверстие, выявленное во время вскрытия саркофага, позволило установить, что череп одного из мужчин содержал отверстие, сделанное вследствие хирургической операции, а сам усопший весьма долго жил с соответствующей раной.
«Как известно, трепанация черепа представляет собой одну из наиболее древних операций в истории человечества, но в Египте она встречалась очень редко», — отметила Зейнаб Хашиш, одна из исследователей, уточнив намерение исследовать ДНК останков для выявления возможных родственных связей между ними.
Как информирует Министерство по вопросам памятников древности, двое мужчин отличаются возрастом порядка 35-39 лет и 40-44 лет, а возраст женщины составил около 20-25 лет. Предварительно установлено, что захоронение проходило в 2 этапа. Исследователи сделали соответствующий вывод на основе расположения останков в саркофаге. Отверстие, выявленное во время вскрытия саркофага, позволило установить, что череп одного из мужчин содержал отверстие, сделанное вследствие хирургической операции, а сам усопший весьма долго жил с соответствующей раной.
«Как известно, трепанация черепа представляет собой одну из наиболее древних операций в истории человечества, но в Египте она встречалась очень редко», — отметила Зейнаб Хашиш, одна из исследователей, уточнив намерение исследовать ДНК останков для выявления возможных родственных связей между ними.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:55