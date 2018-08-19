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Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до Байкала

СМИ передают, что 65-летняя пенсионерка из Казани приехала на мопеде марки Yamaha Vino на Байкал. При этом Александра Болдырева преодолела 4 300 км.

Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до Байкала


Пенсионерка в день проезжала не меньше 500 км. Она останавливалась, чтобы перекусить, переночевать, полюбоваться красотами. Маршрут был заранее тщательно продуман. Женщина имела с собой палатку и запасную канистру с бензином. Казанская энтузиастка уже не первый раз путешествует на мопеде. На своем «железном коне» пожилая байкерша уже побывала в Крыму, на Кавказе, в Санкт-Петербурге. К Байкалу Александра Болдырева добиралась примерно 2 недели. Ее путешествие завершилось 16 августа. Во время этого путешествия имели место поломки техники. Так на подъезде к Иркутску в мопеде забился воздушный фильтр, а также резко уменьшилась тяга мотора. Деталь заказывали из Красноярска.

Путешественница в восторге от красоты Байкала. Женщина уже успела побывать на острове Ольхон. Через несколько дней Александра Болдырева отправится в обратный путь. По словам «бабушки-байкера» она уже соскучилась по своей семье.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:50
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