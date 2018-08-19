Пенсионерка из Казани проехала на мопеде до Байкала

Пенсионерка в день проезжала не меньше 500 км. Она останавливалась, чтобы перекусить, переночевать, полюбоваться красотами. Маршрут был заранее тщательно продуман. Женщина имела с собой палатку и запасную канистру с бензином. Казанская энтузиастка уже не первый раз путешествует на мопеде. На своем «железном коне» пожилая байкерша уже побывала в Крыму, на Кавказе, в Санкт-Петербурге. К Байкалу Александра Болдырева добиралась примерно 2 недели. Ее путешествие завершилось 16 августа. Во время этого путешествия имели место поломки техники. Так на подъезде к Иркутску в мопеде забился воздушный фильтр, а также резко уменьшилась тяга мотора. Деталь заказывали из Красноярска.Путешественница в восторге от красоты Байкала. Женщина уже успела побывать на острове Ольхон. Через несколько дней Александра Болдырева отправится в обратный путь. По словам «бабушки-байкера» она уже соскучилась по своей семье.