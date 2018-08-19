Из-за участия в телепроекте «Дом-2» Марию Кохно бросил немец, за которого она хотела замуж

«Все закончилось в один день, когда он узнал, что я была участницей проекта. Бойфренд увидел сюжет, где меня раздевает Кадони, нашел в Интернете снимки поцелуя с Гриценко. Я ему ответила, что нам не по пути, раз он не принимает мою жизнь», - рассказала она.

А вот за периметром у девушки действительно началась бурная личная жизнь, ведь практически каждый месяц она меняет своих мужчин. Правда, как оказалось, не всегда по собственной инициативе.Так, несколько дней назад блондинка рассказала, что какое-то время встречалась с состоятельным немцем и уже даже собиралась за него замуж, однако в итоге он ее бросил.Маша заявила, что не стыдится своего участия в реалити-шоу и свяжет судьбу только с тем молодым человеком, который примет ее со всем прошлым, пусть даже не с самым хорошим.Впрочем, Кохно не долго пробыла одна. Сейчас у нее роман с бизнесменом из Москвы, с которым она очень давно была знакома, но не рассматривала как мужчину. Пока она не знает, чем закончатся их отношения, но уже хочет побыстрее выйти замуж и родить ребенка.