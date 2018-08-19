Ученый: Планета из голубики превратится в джем и может стать алкогольной

— именно так звучала задача исследования.Выяснилось, что эффект окажется сопоставим с наблюдаемым на поверхности гейзеров. Сама планета при этом станет схлопываться параллельно с распространением «худшего землетрясения в природе». Схлопывание станет продолжаться, пока всё не обрушится на центр планеты в глубину на 715 км. При высвобождении гравитационной энергии будет вестись нагрев планеты - примерно на 143 градуса Цельсия, что создаст наверху кипящий джем с вырывающимся оттуда паром.», — сделал вывод ученый.Вдобавок, это вызовет удаление Луны на большое расстояние в космос из-за падения плотности планеты. В определенных условиях сахар в составе «ягодной Земли» в процессе окисления может стать алкоголем, однако имеется вероятность, что антиоксиданты в голубике станут препятствовать данному процессу.