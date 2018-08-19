Ученый: Планета из голубики превратится в джем и может стать алкогольной
Ученый рассчитал свойства разрушения планеты, созданной из голубики. Сотрудник Оксфордского университета, Андерс Сэндберг провел расчеты, исходя из соответствующего допущения. Точно известно, что она окажется покрыта джемом, а также не исключается вариант с брожением сахара до выработки алкоголя.
«Что будет, если вся Земля мгновенно будет заменена аналогичным объемом тесно уложенной, но не сжатой голубики?» — именно так звучала задача исследования.
Выяснилось, что эффект окажется сопоставим с наблюдаемым на поверхности гейзеров. Сама планета при этом станет схлопываться параллельно с распространением «худшего землетрясения в природе». Схлопывание станет продолжаться, пока всё не обрушится на центр планеты в глубину на 715 км. При высвобождении гравитационной энергии будет вестись нагрев планеты - примерно на 143 градуса Цельсия, что создаст наверху кипящий джем с вырывающимся оттуда паром.
«В итоге будет создан мир, в котором имеется атмосфера из пара, покрывающего океаны джема в составе горячего голубичного десерта», — сделал вывод ученый.
Вдобавок, это вызовет удаление Луны на большое расстояние в космос из-за падения плотности планеты. В определенных условиях сахар в составе «ягодной Земли» в процессе окисления может стать алкоголем, однако имеется вероятность, что антиоксиданты в голубике станут препятствовать данному процессу.
«Что будет, если вся Земля мгновенно будет заменена аналогичным объемом тесно уложенной, но не сжатой голубики?» — именно так звучала задача исследования.
Выяснилось, что эффект окажется сопоставим с наблюдаемым на поверхности гейзеров. Сама планета при этом станет схлопываться параллельно с распространением «худшего землетрясения в природе». Схлопывание станет продолжаться, пока всё не обрушится на центр планеты в глубину на 715 км. При высвобождении гравитационной энергии будет вестись нагрев планеты - примерно на 143 градуса Цельсия, что создаст наверху кипящий джем с вырывающимся оттуда паром.
«В итоге будет создан мир, в котором имеется атмосфера из пара, покрывающего океаны джема в составе горячего голубичного десерта», — сделал вывод ученый.
Вдобавок, это вызовет удаление Луны на большое расстояние в космос из-за падения плотности планеты. В определенных условиях сахар в составе «ягодной Земли» в процессе окисления может стать алкоголем, однако имеется вероятность, что антиоксиданты в голубике станут препятствовать данному процессу.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:10