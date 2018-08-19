В Смоленской области «умерший» мотоциклист после ДТП встал и собирался уехать

Вчера вечером, около 22 часов, в Сафонове Смоленской области недалеко от детской поликлиники мотоциклист на огромной скорости лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Свидетели аварии сразу же позвонили в полицию и скорую, отметив, что водитель двухколёсного ТС умер после опрокидывания через машину. Позже журналистам они рассказали, что через некоторое время «умерший» мотоциклист просто встал и собирался ехать дальше. Очевидцы считают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Сейчас расследованием причин аварии в Сафонове занимается полиция, а судьба водителя мотоцикла, госпитализированного медиками в больницу, пока неизвестна.