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В Смоленской области «умерший» мотоциклист после ДТП встал и собирался уехать

В Сафонове Смоленской области «умерший» мотоциклист после жёсткого ДТП просто встал и собирался уехать. Очевидцы оказались шокированы происходящим, так как считали, что от мощного удара мужчина скончался сразу же.

В Смоленской области «умерший» мотоциклист после ДТП встал и собирался уехать


Вчера вечером, около 22 часов, в Сафонове Смоленской области недалеко от детской поликлиники мотоциклист на огромной скорости лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Свидетели аварии сразу же позвонили в полицию и скорую, отметив, что водитель двухколёсного ТС умер после опрокидывания через машину. Позже журналистам они рассказали, что через некоторое время «умерший» мотоциклист просто встал и собирался ехать дальше. Очевидцы считают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас расследованием причин аварии в Сафонове занимается полиция, а судьба водителя мотоцикла, госпитализированного медиками в больницу, пока неизвестна.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 19:25
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