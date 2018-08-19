По мнению поклонников, Ольга Бузова медленно превращается в анорексичку

Дважды за последний месяц девушке приходилось ставить капельницы, и хотя сейчас она чувствует себя гораздо лучше, верные поклонники не перестают волноваться за ее здоровье.И поводом для таких тревог стал изможденный вид теледивы на свежих снимках. Фанаты считают, что загнавшая себя работой и стараниями быть всегда и везде на первом месте, Оля находится не только на грани нервного срыва, но и потихоньку превращается в анорексичку.Стоит отметить, что внешний вид Бузовой далеко не в первый раз не дает покоя ее поклонникам. Так, к примеру, ранее некоторые пользователи Сети советовали ей прекратить изнурять себя тренировками и диетами, или хотя бы сделать пластическую операцию по увеличению груды, чтобы на ее теле появилось округлость.