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По мнению поклонников, Ольга Бузова медленно превращается в анорексичку

Полностью увлеченная работой ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, кажется совсем разучилась отдыхать, и результат такой напряженной деятельности виден не вооруженным глазом.

Дважды за последний месяц девушке приходилось ставить капельницы, и хотя сейчас она чувствует себя гораздо лучше, верные поклонники не перестают волноваться за ее здоровье.

По мнению поклонников, Ольга Бузова медленно превращается в анорексичку

И поводом для таких тревог стал изможденный вид теледивы на свежих снимках. Фанаты считают, что загнавшая себя работой и стараниями быть всегда и везде на первом месте, Оля находится не только на грани нервного срыва, но и потихоньку превращается в анорексичку.

Стоит отметить, что внешний вид Бузовой далеко не в первый раз не дает покоя ее поклонникам. Так, к примеру, ранее некоторые пользователи Сети советовали ей прекратить изнурять себя тренировками и диетами, или хотя бы сделать пластическую операцию по увеличению груды, чтобы на ее теле появилось округлость.

По мнению поклонников, Ольга Бузова медленно превращается в анорексичку

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:48
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