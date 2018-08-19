Французский автобренд Bugatti опубликовал тизер нового гиперкара Bugatti Divo

Премьера модели состоится 24 августа в Соединенных Штатах в рамках мероприятия The Quail - Motorsports Gathering. Разработчики не спешат пока раскрывать детали дизайна транспортного средства Bugatti Divo. Они демонстрируют только силуэт новинки, которая накрыта тканью. Автомобиль пока напоминает Bugatti Chiron. Транспортное средство своё название получило в честь автогонщика Альберта Диво. Новый Bugatti Divo выпустили в количестве 40 экземпляров. Каждое авто расценивается в 5 млн евро. Всю партию новинок распродали по предварительным заказам.Главой Bugatti Штефаном Винкельманом не раскрываются технические детали, которые касаются моделей. Эксперты отмечают, что гиперкар обладает впечатляющей прижимной силой и динамикой. Согласно предварительным данным, в авто установлен 8,0-литровый W16, который знаком по версии Bugatti Chiron.