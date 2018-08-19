Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться
Реальная зарплата в России начала резко сокращаться. По информации от Росстата, коэффициент падения дохода составил порядка 7,3 процента.
Реальным доходом россиян считается количество благ, которое индивид может получить за сумму, выплаченную им работодателем. В июле текущего года показатель зарплаты увеличился примерно на 8 процентов, но покупательская возможность граждан страны сократилась более чем на 7 процентов.
Среднемесячная номинальная зарплата в текущем году увеличилась до 42 тысяч рублей, что больше прошлогоднего показателя примерно на 10 процентов. В ведомстве также уточнили, что реальный доход при этом составил 32 тысячи рублей. Специалисты связывают данную тенденцию с незначительным снижением стоимости рубля в отношении американской валюты.
Реальным доходом россиян считается количество благ, которое индивид может получить за сумму, выплаченную им работодателем. В июле текущего года показатель зарплаты увеличился примерно на 8 процентов, но покупательская возможность граждан страны сократилась более чем на 7 процентов.
Среднемесячная номинальная зарплата в текущем году увеличилась до 42 тысяч рублей, что больше прошлогоднего показателя примерно на 10 процентов. В ведомстве также уточнили, что реальный доход при этом составил 32 тысячи рублей. Специалисты связывают данную тенденцию с незначительным снижением стоимости рубля в отношении американской валюты.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:40