Реальная зарплата в РФ начала резко сокращаться

Реальным доходом россиян считается количество благ, которое индивид может получить за сумму, выплаченную им работодателем. В июле текущего года показатель зарплаты увеличился примерно на 8 процентов, но покупательская возможность граждан страны сократилась более чем на 7 процентов.Среднемесячная номинальная зарплата в текущем году увеличилась до 42 тысяч рублей, что больше прошлогоднего показателя примерно на 10 процентов. В ведомстве также уточнили, что реальный доход при этом составил 32 тысячи рублей. Специалисты связывают данную тенденцию с незначительным снижением стоимости рубля в отношении американской валюты.