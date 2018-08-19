АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия Кипелова и истории его фанатов
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

У Бена Аффлека новый роман с моделью Playboy

Бен Аффлек закрутил роман с моделью прямо на глазах у своей невесты продюсера Линдсэй Шукус. На этот раз избранницей голливудского актёра стала белокурая модель Playboy.

На днях Бена Аффлека заметили в обществе блондинки Шоны Секстон. Пара совершала прогулку в центре Нью-Йорка, не скрываясь от вездесущих папарацци, будто они давно встречаются. Похоже, что актёра совсем не смущает то, что недавно у него были романтические отношения с Линдсэй Шукус, с которой они планировали пожениться, после того как Аффлек оформит развод с женой. В западных СМИ появилась информация о том, что в отношениях Шукус и Аффлек взяли тайм-аут, а также в течение двух месяцев пара не появлялась вместе на публике.

У Бена Аффлека новый роман с моделью Playboy


Новая возлюбленная знаменитости моложе всех предыдущих избранниц, она с успехом делает карьеру модели. К тому же Шона Секстон уже состоялась в качестве журналистки.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Бена Аффлека новый роман с моделью Playboy
Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре
Виктория Романец заявила, что не обязана любить
В штате Миссисипи НЛО шпионил за оленями - Уфолог
Нина Корниенко поведала о тайном романе с Андреем
WhatsApp отключают шифрование в переписках и
По мнению поклонников, Ольга Бузова медленно
"Рокер в 60": Неизвестная биография Валерия
Дмитрий Песков рассказал о подарке и тосте
Ольга Бузова разозлилась на Ольгу Жарикову за то,
Сериал по "Властелину колец": Арагорн и Гендальф
В одной из клиник США одновременно забеременели
УАЗ «Патриот» стал лидером в ТОП-5 серийных авто
Ученые: Планета Нибиру вызвала мощные
Отношения Ксении Бородиной и Ольги Бузовой
Православные христиане отмечают 19 августа
В Ленинградской области парень «занялся половым
Ученые: Земля может погрузиться во тьму из-за
Юлия Ефременкова может увести у Алианы Устиненко
В Ставрополье произошло столкновение автобуса
Иван Тургенев предсказал столкновение Земли с
В Сети появилось видео катающегося по улицам
Ученые: В районе супервулкана Йеллоустоун
НЛО в Северной Каролине оказался обычным
Житель Волгограда выиграл в лотерею 50 миллионов
Кэти Топурия призналась в любви к рэперу Гуфу в
Ученые: Чрезмерное употребление молока может
«Странный объект», обнаруженный Curiosity на
Власти Германии не разделяют готовность
ТОП-3 участников «Дом-2», предавших своих
Просмотреть все новости