У Бена Аффлека новый роман с моделью Playboy

На днях Бена Аффлека заметили в обществе блондинки Шоны Секстон. Пара совершала прогулку в центре Нью-Йорка, не скрываясь от вездесущих папарацци, будто они давно встречаются. Похоже, что актёра совсем не смущает то, что недавно у него были романтические отношения с Линдсэй Шукус, с которой они планировали пожениться, после того как Аффлек оформит развод с женой. В западных СМИ появилась информация о том, что в отношениях Шукус и Аффлек взяли тайм-аут, а также в течение двух месяцев пара не появлялась вместе на публике.Новая возлюбленная знаменитости моложе всех предыдущих избранниц, она с успехом делает карьеру модели. К тому же Шона Секстон уже состоялась в качестве журналистки.