Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре Дмитрия Дюжева

В руке Дмитрия Дюжева вилка с сосиской. Размер колбасного изделия смутил Гошу Куценко. Для сравнения он подставил к нему свой палец. Под кадром артист написал, что у актера «маленькая сосисочка». Поклонники оценили пост знаменитости, поставив под ним свыше 5 тысяч отметок «Мне нравится» и написав более 100 комментариев.Многие фанаты отметили, что слоган, который придумал Гоша Куценко, отлично подходит для рекламы данной продукции. Некоторые фолловеры в качестве варианта предложили назвать колбасное изделие «Космос», сделав отсылку на роль Дмитрия Дюжева в сериале «Бригада».