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Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре Дмитрия Дюжева

Гоша Куценко в своем микроблоге Instagram обнародовал новое фото, на котором запечатлено, как он меряет сосиску, которую держит Дмитрий Дюжев. Это была ростовая фигура актера, установленная для рекламы колбасы.

Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре Дмитрия Дюжева


В руке Дмитрия Дюжева вилка с сосиской. Размер колбасного изделия смутил Гошу Куценко. Для сравнения он подставил к нему свой палец. Под кадром артист написал, что у актера «маленькая сосисочка». Поклонники оценили пост знаменитости, поставив под ним свыше 5 тысяч отметок «Мне нравится» и написав более 100 комментариев.

Гоша Куценко измерил сосиску на ростовой фигуре Дмитрия Дюжева


Многие фанаты отметили, что слоган, который придумал Гоша Куценко, отлично подходит для рекламы данной продукции. Некоторые фолловеры в качестве варианта предложили назвать колбасное изделие «Космос», сделав отсылку на роль Дмитрия Дюжева в сериале «Бригада».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:40
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