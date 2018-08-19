Саванные овсянки обучают пению каждое последующее поколение

Овсянки обычно поют одну и ту же песню, в которой различается несколько частей или условных «предложений». Самцы заучивают ее в раннем возрасте, а затем исполняют всю жизнь без изменений. Учатся они у других взрослых особей, которые живут рядом. При этом каждая птица отличается индивидуальными особенностями в голосе.Самцы овсянок модифицируют свои песни в соответствии с желаниями самок, которые больше откликаются на короткие трели. Те особи, которые научатся так петь, имеют самые высокие шансы на успех во время брачных игр. Только от генетики ничего не зависит, всему обучают более опытные, старшие собратья. Исследователи рассказали, что подобное можно обнаружить и среди людей. Если сравнить произношение людей живущих в одной местности, только с разницей в сто лет, можно обнаружить заметные отличия, которые обусловлены исключительно изменениями в культуре. Только относить культурное развитие к птицам еще преждевременно.