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Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский режим

Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский режим. Она аналогична Amazon Echo и Google Mini.

Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский режим


В колонке американского производителя Motorola имеется голосовой помощник. Он способен рассказать новости, курсы акций, валют, отыскать в Сети информацию, установить напоминание, таймер. Устройство встраивается в современную систему «умного» дома, взаимодействует с ее компонентами. В новинке специальный детский режим включается после определения устройством, что команда в данном случае исходит от ребенка. В этом случае включаться специальные параметры. Смарт-колонка предложит ребенку имеющийся контент (к примеру, музыку, сказки). Обработку голосовых команд осуществляет процессор на основе ARM Cortex-A53. Имеется поддержка Wi-Fi, Bluetooth. Вес девайса 280 г, диаметр - 90 мм.

Компанию Motorola выкупил китайский известный бренд Lenovo. Благодаря данному взаимодействию компания недавно представила смартфон Motorola, обладающий поддержкой сетей 5G.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50
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