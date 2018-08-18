Новая смарт-колонка Motorola будет иметь детский режим

В колонке американского производителя Motorola имеется голосовой помощник. Он способен рассказать новости, курсы акций, валют, отыскать в Сети информацию, установить напоминание, таймер. Устройство встраивается в современную систему «умного» дома, взаимодействует с ее компонентами. В новинке специальный детский режим включается после определения устройством, что команда в данном случае исходит от ребенка. В этом случае включаться специальные параметры. Смарт-колонка предложит ребенку имеющийся контент (к примеру, музыку, сказки). Обработку голосовых команд осуществляет процессор на основе ARM Cortex-A53. Имеется поддержка Wi-Fi, Bluetooth. Вес девайса 280 г, диаметр - 90 мм.Компанию Motorola выкупил китайский известный бренд Lenovo. Благодаря данному взаимодействию компания недавно представила смартфон Motorola, обладающий поддержкой сетей 5G.