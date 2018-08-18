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Новый смартфон OnePlus 6T официально представят осенью с ценником от $550

Новый смартфон версии OnePlus 6T официально представят осенью текущего года. Стоимость мобильного устройства стартует от $550.

Новый смартфон OnePlus 6T официально представят осенью с ценником от $550


По словам инсайдеров, версию OnePlus 6T должны выпустить совсем скоро. Устройство представят в октябре через полгода после дебюта модели OnePlus 6. Не исключается, что руководство китайского бренда наладит тесное сотрудничество с оператором T-Mobile из Соединённых Штатов. При этом OnePlus 6T может стать операторским смартфоном. Пока отсутствуют точные сведения про устройство. Версия должна иметь стеклянный корпус. Поэтому высок риск поддержки современной функции беспроводной зарядки. При этом гаджет будет иметь двойную камеру. Уменьшится вырез в смартфоне. В дисплей могут встроить сканер отпечатков.

В качестве процессора используется Snapdragon 845. Между тем OnePlus 6T наделят ОЗУ на 6/8 ГБ. Максимальный объем ПЗУ достигает 256 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 3 400 мАч.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:10
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