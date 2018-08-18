Внедорожник Peugeot 208 нового поколения будет легче предшественника

Под капотом Peugeot 208 расположится силовой агрегат на 1,2 литра на бензиновой тяге с заявленной мощностью в 130 лошадиных сил. На рынке ЕС и США также появится «заряженная» версия кроссовера с мотором на 130 лошадиных сил. Не исключается и выпуск дизельной вариации с мотором BlueHDi на 1,5 литра. Автомобиль в начальной вариации будет продаваться только с механической коробкой передач на шесть ступеней.Компания Peugeot ранее сообщала о планах выпустить Peugeot 208 с гибридным мотором, запас хода которого составит более 400 километров. Все версии кроссовера получат почти одинаковый дизайн интерьера, обусловленный наличием большой торпеды с дисплеем на 8 дюймов, на который будут выводиться данные с бортового компьютера и мультимедийной системы. Салон внедорожника станет значительно просторнее за счет использования обновленной платформы и компактных посадочных мест.Главной особенностью кроссовера станет инструментальная панель i-Cockpit с возможностью подключения к ней портативных устройств. Сведения о стоимости Peugeot 208 пока отсутствуют.