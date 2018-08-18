Алексей Воробьев начал встречаться с бразильской актрисой

Алексей Воробьев с Анной Гавлак познакомился на съемках триллера «Горные огни», где актер исполнил одну из главных ролей. В одном из недавних интервью артист рассказал, что самым сложным было показать то, каким будет демон, вселившийся в тело героя. В «Горных огнях» он играет роль американского студента Эрика, который с друзьями приезжает на Алтай, чтобы навестить родственников бывшей однокурсницы Карины, которая была убита в США при загадочных обстоятельствах. Шаман предлагает ребятам принять участие в ритуале примирения, но что-то идет не так.Также исполнитель рассказал, что недавно у негослучился роман с бразильской актрисой Анной Гавлак, которая впоследствии снялась в клипе знаменитости на песню «Я просто хочу приехать». Поклонники надеются, что вскоре артист все же обзаведётся семьей.