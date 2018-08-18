Певец Данко отказался платить деньги на содержание больной ДЦП дочери
Певец Александр Фадеев, более известный зрителям под псевдонимом Данко, отказался платить алименты своей бывшей гражданской супруге на двух детей. Деньги на содержание дочерей, одна из которых более ДЦП, Наталья Устюменко хочет получить через суд.
Артист покинул семью после безуспешной борьбы с диагнозом младшей дочери. Бывшая возлюбленная исполнителя рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, что Данко отказывается платить алименты на детей. За помощью Наталья Устименко обратилась к адвокатской конторе. Но договориться о помощи со стороны Александра Фадеева в досудебном порядке не получилось. Представитель Данко сообщил, что знаменитость не готов подписать алиментное соглашение. Гражданская супруга исполнителя просила на содержание двоих детей 50 000 рублей, что с учетом болезни ДЦП младшей дочери Агаты не является огромной суммой. Теперь адвокат Натальи Устюменко намерен подать иск о взыскании алиментов.
Напомним, Данко расстался с гражданской супругой после более чем 14 лет отношений. У пары двое детей, старшая 14-летняя Софья и 4-летняя Агата, которая болеет тяжелым недугом.
Артист покинул семью после безуспешной борьбы с диагнозом младшей дочери. Бывшая возлюбленная исполнителя рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, что Данко отказывается платить алименты на детей. За помощью Наталья Устименко обратилась к адвокатской конторе. Но договориться о помощи со стороны Александра Фадеева в досудебном порядке не получилось. Представитель Данко сообщил, что знаменитость не готов подписать алиментное соглашение. Гражданская супруга исполнителя просила на содержание двоих детей 50 000 рублей, что с учетом болезни ДЦП младшей дочери Агаты не является огромной суммой. Теперь адвокат Натальи Устюменко намерен подать иск о взыскании алиментов.
Напомним, Данко расстался с гражданской супругой после более чем 14 лет отношений. У пары двое детей, старшая 14-летняя Софья и 4-летняя Агата, которая болеет тяжелым недугом.