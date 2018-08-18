Певец Данко отказался платить деньги на содержание больной ДЦП дочери

Артист покинул семью после безуспешной борьбы с диагнозом младшей дочери. Бывшая возлюбленная исполнителя рассказала в эфире шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, что Данко отказывается платить алименты на детей. За помощью Наталья Устименко обратилась к адвокатской конторе. Но договориться о помощи со стороны Александра Фадеева в досудебном порядке не получилось. Представитель Данко сообщил, что знаменитость не готов подписать алиментное соглашение. Гражданская супруга исполнителя просила на содержание двоих детей 50 000 рублей, что с учетом болезни ДЦП младшей дочери Агаты не является огромной суммой. Теперь адвокат Натальи Устюменко намерен подать иск о взыскании алиментов.Напомним, Данко расстался с гражданской супругой после более чем 14 лет отношений. У пары двое детей, старшая 14-летняя Софья и 4-летняя Агата, которая болеет тяжелым недугом.