Эксперты назвали 5 шагов на пути к совершенству для женщин после 30 лет

Прежде всего, нужно пересмотреть отношение к себе, а также причина небрежности может проявиться в детстве. Если родители ребёнка не обращали внимания на свой внешний вид, модель поведения передается их чаду. Ещё одной причиной неудовлетворенности внешностью является стресс, который мы запиваем, заедаем и тому подобное.Во-вторых, нужно научиться любить себя и поверить в свою красоту. После этого надо определиться, что именно прибавляет лишних пару лет – это может быть лишний вес, неправильно подобранная причёска, одежда или цвет волос. Третий шаг касается женщин с лишним весом, которым эксперты рекомендуют выработать навык здорового питания, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.Четвёртым шагом является психологическая уравновешенность. Не стоит выходить «из себя» и ставить какие-то рамки, ведь всегда можно найти альтернативу – вместо большого торта, съесть маленький кусочек, а тренажёрный зал заменить бассейном. Завершающим этапом станет движение вперёд для достижения поставленной цели.