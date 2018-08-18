Эксперты назвали 5 шагов на пути к совершенству для женщин после 30 лет
Эксперты рассказали, как оставаться молодой, красивой и привлекательной женщиной после за лет. Проблемы с внешностью волнуют многих особ, поэтому специалисты решили составить список, включивший в себя 5 шагов на пути к совершенству.
Прежде всего, нужно пересмотреть отношение к себе, а также причина небрежности может проявиться в детстве. Если родители ребёнка не обращали внимания на свой внешний вид, модель поведения передается их чаду. Ещё одной причиной неудовлетворенности внешностью является стресс, который мы запиваем, заедаем и тому подобное.
Во-вторых, нужно научиться любить себя и поверить в свою красоту. После этого надо определиться, что именно прибавляет лишних пару лет – это может быть лишний вес, неправильно подобранная причёска, одежда или цвет волос. Третий шаг касается женщин с лишним весом, которым эксперты рекомендуют выработать навык здорового питания, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.
Четвёртым шагом является психологическая уравновешенность. Не стоит выходить «из себя» и ставить какие-то рамки, ведь всегда можно найти альтернативу – вместо большого торта, съесть маленький кусочек, а тренажёрный зал заменить бассейном. Завершающим этапом станет движение вперёд для достижения поставленной цели.
Прежде всего, нужно пересмотреть отношение к себе, а также причина небрежности может проявиться в детстве. Если родители ребёнка не обращали внимания на свой внешний вид, модель поведения передается их чаду. Ещё одной причиной неудовлетворенности внешностью является стресс, который мы запиваем, заедаем и тому подобное.
Во-вторых, нужно научиться любить себя и поверить в свою красоту. После этого надо определиться, что именно прибавляет лишних пару лет – это может быть лишний вес, неправильно подобранная причёска, одежда или цвет волос. Третий шаг касается женщин с лишним весом, которым эксперты рекомендуют выработать навык здорового питания, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.
Четвёртым шагом является психологическая уравновешенность. Не стоит выходить «из себя» и ставить какие-то рамки, ведь всегда можно найти альтернативу – вместо большого торта, съесть маленький кусочек, а тренажёрный зал заменить бассейном. Завершающим этапом станет движение вперёд для достижения поставленной цели.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:20