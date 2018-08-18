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Иностранный язык заставляет людей говорить правду – Ученые

Ученым стало известно, что иностранный язык заставляет людей говорить правду Результаты исследований опубликованы в научных изданиях.

Иностранный язык заставляет людей говорить правду – Ученые


В результате проведенных работ они выяснили, что человек говорящий не на родном языке, сосредоточен на переводе слов. Поэтому, центр автоматического реагирования не срабатывает, после чего он вынужден говорить правду. Однако до определенного времени психологи считали по-другому. Они утверждали, что люди во время общения на иностранном языке могли лгать своему собеседнику.

Чтобы разобраться в этом вопросе, профессор Чикагского университета Боаз Кейсар со своим коллегой из университета Израиля Беном Гуроном решили провести более обширный анализ влияния иностранного языка на центр автоматического реагирования человека. В исследованиях приняли участие добровольцы, владеющие иностранным языком. Испытуемых разделили на две группы, одна говорила на родном языке, вторая же использовала вышеуказанный аналог. В ходе исследования выяснилось, что как только у человека, который говорит на родном языке, появляется возможность обмануть с выгодой для себя и не быть пойманным, то он интуитивно пользуется шансом. Второй группе было легче не поддаться на импульсивность тенденции, за счет того, что приходится думать, прежде чем обмануть своего напарника.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:55
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