Специалисты NASA: Аккумуляторы на борту МКС не взорвуться

От аккумуляторов напрямую зависит жизнь всех членов экипажа МКС. Их роль действительно очень важна и влияет на работу всей электроники. Поэтому требуется обязательное соблюдение мер безопасности. Эксперт по аккумуляторам из NASA, рассмотрел варианты нагрева и взрыва батарей, а так же учитывал возможные последствия подобных событий. При реальном взрыве батареи, продолжение жизнедеятельности астронавтов на борту на МКС будет невозможно. Цепная реакция от взрыва уничтожит не только МКС, но и весь экипаж.Ясно одно, что подобные обстоятельства не произойдут никогда, при этом шансы взрыва равны как один к миллиону. Только все возможные события уже определены специалистами, которые все предусмотрели и смогут спасти ситуацию.