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Специалисты NASA: Аккумуляторы на борту МКС не взорвуться

Специалисты NASA не исключают возможность взрыва аккумуляторов на борту МКС. Развитие подобных событий не реальны, только последствия могут быть трагическими.

От аккумуляторов напрямую зависит жизнь всех членов экипажа МКС. Их роль действительно очень важна и влияет на работу всей электроники. Поэтому требуется обязательное соблюдение мер безопасности. Эксперт по аккумуляторам из NASA, рассмотрел варианты нагрева и взрыва батарей, а так же учитывал возможные последствия подобных событий. При реальном взрыве батареи, продолжение жизнедеятельности астронавтов на борту на МКС будет невозможно. Цепная реакция от взрыва уничтожит не только МКС, но и весь экипаж.
Специалисты NASA: Аккумуляторы на борту МКС не взорвуться


Ясно одно, что подобные обстоятельства не произойдут никогда, при этом шансы взрыва равны как один к миллиону. Только все возможные события уже определены специалистами, которые все предусмотрели и смогут спасти ситуацию.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:00
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