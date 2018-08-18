Марат Башаров устроил грандиозный праздник в честь для рождения сына Марселя

Вечеринка по поводу 2-летия Марселя прошла за городом на свежем воздухе. На детский праздник были приглашены аниматоры, которые развлекали всех гостей. После окончания торжества мама именинника выразила свою благодарность всем, кто приехал и разделил с ними радость.Стоит отметить, что Елизавета Круцко является первой возлюбленной Марата Башарова. Молодые люди почти десять лет были вместе, но брак не регистрировали. После того как они расстались, актёр женился на Екатерине Архаровой, однако их союз продлился меньше года, после чего супруга обвинила избранника в домашнем насилии. Спустя какое-то время он женился на Елизавете, родившей звезде сына.