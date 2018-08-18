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В Иерусалиме умерла старейшая на планете самка бегемота

В Иерусалиме умер гиппопотам, которому было 59 лет. Самка бегемота по кличке Тами была самым старейшим представителем своего вида на планете, поскольку в неволе эти животные обычно не доживают и до 50 лет.

В Иерусалиме умерла старейшая на планете самка бегемота

Утром старейшая в мире самка бегемота была обнаружена мертвой в саду зоопарка на берегу озера в Африканском. Тами родилась в неволе в 1959 году, а в 1992 году, была перевезена в в зоологический парк города. Сотрудники утверждают, что все уважительно относились к пожилой особи, а дети ее очень любили. На Филиппинах жила 65-летняя самка бегемота по кличке Берта, однако она умерла в 2017 году и Тами стала самой старейшей представительницей гиппопотамов на планете.

Бегемоты достаточно хищные животные, так что к ним лучше не приближаться и в естественной среде. Сородичи, воспитанные в зоологических парка, могут в конечном итоге вырасти, питая к людям искреннюю любовь, и не нападают на тех, кто о них заботится и кормит.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:15
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