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Палеонтологи обнаружили жука-опылителя в янтаре возрастом 99 млн лет

Палеонтологам удалось обнаружить редкого жука-опылителя со следами цветочной пыльцы. Исследователи изучили находку и заключили, что возраст янтаря, в котором находилось насекомое, 99 млн лет.

Палеонтологи обнаружили жука-опылителя в янтаре возрастом 99 млн лет


Благодаря данному открытию ученые выяснили, что жуки-опылители жили еще в более раннем меловом периоде. Ранее считалось, что подобный вид появился в начале юрского периода. Уникальный янтарь, возраст которого 99 млн лет, обнаружили в Мьянме. В тот временной период распространение цветочных растений пребывало на начальном этапе. Палеонтологи полагают, что закованные в смолу образцы принадлежат самой первой группе жуков-опылителей на Земле.

Кроме того, появились факты ранее неизученной цепочки эволюции этого вида насекомых. Специалисты из Бристольского университета пояснили, что эта находка уникальна, потому что из 22000 янтарных смол с жуками попался единственный столь необычный экземпляр.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:50
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