Палеонтологи обнаружили жука-опылителя в янтаре возрастом 99 млн лет

Благодаря данному открытию ученые выяснили, что жуки-опылители жили еще в более раннем меловом периоде. Ранее считалось, что подобный вид появился в начале юрского периода. Уникальный янтарь, возраст которого 99 млн лет, обнаружили в Мьянме. В тот временной период распространение цветочных растений пребывало на начальном этапе. Палеонтологи полагают, что закованные в смолу образцы принадлежат самой первой группе жуков-опылителей на Земле.Кроме того, появились факты ранее неизученной цепочки эволюции этого вида насекомых. Специалисты из Бристольского университета пояснили, что эта находка уникальна, потому что из 22000 янтарных смол с жуками попался единственный столь необычный экземпляр.