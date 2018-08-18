Россияне чаще стали выбирать LADA в качестве первого автомобиля

Согласно опросу, каждый пятый новичок выбирает в качестве первого автомобиля отечественные машины LADA. Менее популярными марками среди новичков стали BMW, их выбирают 13 процентов автолюбителей, Audi (9%), Toyota (6%) и советский «Москвич» (6%). При этом наиболее предпочтительным вариантом в качестве первого автомобиля остаются иномарки, в пользу которых высказались 71 процент опрошенных респондентов.Однако во избежание лишних хлопот и расходов начинающие водители предпочитают приобретать новые автомобили, в числе таких россиян оказалось 57 процентов. 18 процентов опрошенных выбирают подержанные, но «свежие» автомобили возрастом от 3 до 5 лет, а 11 процентов респондентов покупают в качестве первого транспорта машины, которым по 8-10 лет.