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Ученые назвали 6 полезных свойств баклажанов

Баклажаны пользуются огромной популярностью и используются в кухнях всего мира. Сейчас ученые назвали 6 полезных свойств этого плода.

Ученые назвали 6 полезных свойств баклажанов

В результате эксперимента исследователи выясняли, что в них есть большое количество клетчатки и витаминов К и С. Кроме того, овощи содержат минимум калорий, так что могут быть включены в меню для лиц, желающих избавиться от лишнего веса. Баклажаны имеют много антиоксидантов, которые обеспечивает яркий и необычный цвет плода. Ученые рекомендуют употреблять этот продукт людям, имеющим проблемы с сердцем.

Кроме того, в овощах есть несколько веществ, которые незаменимы при профилактике рака. Исследования показали, что тип соединения SRG есть во всех пасленовых, но баклажан уничтожает патологические клетки, а потому полезен при онкологии поджелудочной железы и мочевого пузыря, что также относится к шейке матки и молочной железе у женщин. Любой способ его готовки раскроет лучшие вкусовые качества и не позволит потерять полезные свойства этого плода.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:50
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