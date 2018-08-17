Ученые назвали 6 полезных свойств баклажанов

В результате эксперимента исследователи выясняли, что в них есть большое количество клетчатки и витаминов К и С. Кроме того, овощи содержат минимум калорий, так что могут быть включены в меню для лиц, желающих избавиться от лишнего веса. Баклажаны имеют много антиоксидантов, которые обеспечивает яркий и необычный цвет плода. Ученые рекомендуют употреблять этот продукт людям, имеющим проблемы с сердцем.Кроме того, в овощах есть несколько веществ, которые незаменимы при профилактике рака. Исследования показали, что тип соединения SRG есть во всех пасленовых, но баклажан уничтожает патологические клетки, а потому полезен при онкологии поджелудочной железы и мочевого пузыря, что также относится к шейке матки и молочной железе у женщин. Любой способ его готовки раскроет лучшие вкусовые качества и не позволит потерять полезные свойства этого плода.