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Новые загадки астероида Веста удивили светил науки

Настоящая опасность от астероида Веста была определена после приближения зонда Dawn к этому небесному телу на максимальное расстояние. Сделанные им снимки удивили светил науки новыми загадками, касающимися этого объекта.


До миссии «Дон» (Рассвет) специалисты предполагали, что на поверхности космической глыбы, самой крупной в Поясе астероидов, образование кратеров произошло в результате столкновения с космическими объектами. Только снимки указали, что кратеры соединяются здесь удивительным образом, напоминая принцип «снеговиков». Теперь исследователи сделали вывод, что источник их происхождения не возник после столкновения с метеоритами, но пока не могут выяснить его природу.

Новые загадки астероида Веста удивили светил науки


Зонд Dawn также заметил на Весте не менее загадочные желоба, которые опоясывают астероид вдоль экватора. Ученые пришли к выводу, что подобные фантастические «кратеры» и «каналы» искусственного происхождения, не наблюдающиеся на других астероидах.Открылась еще одна загадка Весты. Она может отразить от поверхности более 40 процентов солнечного света. При этом отдельные участки могут иметь сильное свечение, хорошо видное с Земли. Весту открыл 29 марта 1807 года Генрих Ольберсон, назвав астероид в честь древнеримской богини. До проведения миссии «Рассвет», ученые даже не могли предположить, что космический объект может хранить столько загадок.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:10
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