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В Сети выложили видео с самым быстрым Volkswagen Golf

В Сети представители тюнинг-ателье Boba Motoring выложили видео, которое демонстрирует самую быструю версию Volkswagen Golf. Таким образом, эксперты решили продемонстрировать динамичность и скорость старенького хэтчбека Volkswagen Golf Mk2.

В Сети выложили видео с самым быстрым Volkswagen Golf


На видео видно тахометр и спидометр, когда модель набирает скорость. Авторами видео отмечается, что самый быстрый Volkswagen Golf под капотом имеет силовой агрегат, способный генерировать 1 233 «лошадки». Данное видео доказывает, что старенький хэтчбек имеет незаурядные способности. Volkswagen Golf Mk2 для разгона до 300 км/час в сумме потратил 8 секунд. Данный хэтчбек является детищем Boba Motoring.



Транспортное средство первую “сотню” набирает за 2,1 сек. При этом 200 км/час автомобиль набирает за 5,4 сек. Авто для преодоления дреговой дистанции затрачивает 8,7 сек.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:25
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