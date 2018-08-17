В Сети выложили видео с самым быстрым Volkswagen Golf

На видео видно тахометр и спидометр, когда модель набирает скорость. Авторами видео отмечается, что самый быстрый Volkswagen Golf под капотом имеет силовой агрегат, способный генерировать 1 233 «лошадки». Данное видео доказывает, что старенький хэтчбек имеет незаурядные способности. Volkswagen Golf Mk2 для разгона до 300 км/час в сумме потратил 8 секунд. Данный хэтчбек является детищем Boba Motoring.Транспортное средство первую “сотню” набирает за 2,1 сек. При этом 200 км/час автомобиль набирает за 5,4 сек. Авто для преодоления дреговой дистанции затрачивает 8,7 сек.