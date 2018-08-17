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Ученые нашли в Австралии останки самых первых микроорганизмов на Земле

Исследователи Японии и Франции обнаружили следы самых первых микроорганизмов. Находка сделана на территории Австралии.

Микроскопические окаменелости содержат соединения, характерные для современных бактерий. Один из представителей французской стороны Жульен Аллеон рассказал, что появились первые бактерии в период архейской эры. Научное сообщество располагает ископаемыми образцами, которые указывают на то, что первичный океан стал обитаемым примерно 3.4 млрд. лет назад. Но это не исключает возможность и более раннего появления жизни на Земле.
Ученые нашли в Австралии останки самых первых микроорганизмов на Земле


Обнаруженные учеными структуры, представляют микроскопические окаменелости, в которых тяжело было идентифицировать присутствие бактерий. Специалистами проведен анализ с использование ускорителя частиц, который показал, что структура химического профиля древних окаменелостей, совпадает с уже найденными древними, а так же некоторыми современными микробами.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:50
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