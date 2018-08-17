Ученые нашли в Австралии останки самых первых микроорганизмов на Земле

Микроскопические окаменелости содержат соединения, характерные для современных бактерий. Один из представителей французской стороны Жульен Аллеон рассказал, что появились первые бактерии в период архейской эры. Научное сообщество располагает ископаемыми образцами, которые указывают на то, что первичный океан стал обитаемым примерно 3.4 млрд. лет назад. Но это не исключает возможность и более раннего появления жизни на Земле.Обнаруженные учеными структуры, представляют микроскопические окаменелости, в которых тяжело было идентифицировать присутствие бактерий. Специалистами проведен анализ с использование ускорителя частиц, который показал, что структура химического профиля древних окаменелостей, совпадает с уже найденными древними, а так же некоторыми современными микробами.