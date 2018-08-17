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Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует старость «пережить» в Европе

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев намерен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы всю свою старость прожить в Европе.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что скандальная семейная парочка Виктории Романец и Антона Гусева на днях отметили первую годовщину своей свадьбы. Для празднования такого важного и значимого события молодые люди выбрали Италию, а если быть точнее, ее столицу – Рим.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует старость «пережить» в Европе

Стоит подметить, что несмотря на то, что Виктория и Антон уже довольно давно покинули один из самых скандальных и популярных телепроектов России, за их жизнями по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители «Дома-2».

Каждый день и Гусев, и Романец радуют своих верных фанатов, наполняя личные инста-блоги свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.

В последнее время многие пользователи социальной сети Инстаграм начали замечать, что путешествует по городам и весям Европы звездное семейство только благодаря обворожительной брюнетки. Ибо доходы Виктории значительно больше прибыли Антона. Да и путешествовать Романец любит куда больше Гусева.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует старость «пережить» в Европе

И вот на днях выяснилось, что бывший участник уже давно начал задумываться о том, чтобы не только приобрести в старушке Европе недвижимость, но и насовсем перебраться жить в нее. И если полгода назад Антон Гусев считал, что сможет воплотить свои желания только после тридцати, то к двадцати девяти годам он понял, что уже готов даже определиться с точной датой.

На сегодняшний день экс-звезда «Дома-2» говорит о том, что переедет жить в Европу ближе к старости. А старость у Антона Гусева, как оказалось, начинается после сорока лет.

«Не покидает мысль, старость провести в Европе. У Вас были мысли, лет так после 40, улететь жить в Европу?», - задал Антон Гусев вопрос своим многочисленным подписчикам.

Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Гусева один за другим принялись высмеивать молодого человека. Некоторые заявили, что Антон является еще «недозрелым великовозрастным юнцом», а кое-кто и вовсе начал жестко критиковать и оскорблять бывшего участника «Дома-2».

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует старость «пережить» в Европе

К слову, сама Виктория Романец пока еще не заводила разговор со своими подписчиками о том, что хочет жить или планирует в будущем переехать на постоянную основу в Европу или еще куда-то.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:34
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