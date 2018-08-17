Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует старость «пережить» в Европе
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев намерен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы всю свою старость прожить в Европе.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что скандальная семейная парочка Виктории Романец и Антона Гусева на днях отметили первую годовщину своей свадьбы. Для празднования такого важного и значимого события молодые люди выбрали Италию, а если быть точнее, ее столицу – Рим.
Стоит подметить, что несмотря на то, что Виктория и Антон уже довольно давно покинули один из самых скандальных и популярных телепроектов России, за их жизнями по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители «Дома-2».
Каждый день и Гусев, и Романец радуют своих верных фанатов, наполняя личные инста-блоги свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.
В последнее время многие пользователи социальной сети Инстаграм начали замечать, что путешествует по городам и весям Европы звездное семейство только благодаря обворожительной брюнетки. Ибо доходы Виктории значительно больше прибыли Антона. Да и путешествовать Романец любит куда больше Гусева.
И вот на днях выяснилось, что бывший участник уже давно начал задумываться о том, чтобы не только приобрести в старушке Европе недвижимость, но и насовсем перебраться жить в нее. И если полгода назад Антон Гусев считал, что сможет воплотить свои желания только после тридцати, то к двадцати девяти годам он понял, что уже готов даже определиться с точной датой.
На сегодняшний день экс-звезда «Дома-2» говорит о том, что переедет жить в Европу ближе к старости. А старость у Антона Гусева, как оказалось, начинается после сорока лет.
Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Гусева один за другим принялись высмеивать молодого человека. Некоторые заявили, что Антон является еще «недозрелым великовозрастным юнцом», а кое-кто и вовсе начал жестко критиковать и оскорблять бывшего участника «Дома-2».
К слову, сама Виктория Романец пока еще не заводила разговор со своими подписчиками о том, что хочет жить или планирует в будущем переехать на постоянную основу в Европу или еще куда-то.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что скандальная семейная парочка Виктории Романец и Антона Гусева на днях отметили первую годовщину своей свадьбы. Для празднования такого важного и значимого события молодые люди выбрали Италию, а если быть точнее, ее столицу – Рим.
Стоит подметить, что несмотря на то, что Виктория и Антон уже довольно давно покинули один из самых скандальных и популярных телепроектов России, за их жизнями по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители «Дома-2».
Каждый день и Гусев, и Романец радуют своих верных фанатов, наполняя личные инста-блоги свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.
В последнее время многие пользователи социальной сети Инстаграм начали замечать, что путешествует по городам и весям Европы звездное семейство только благодаря обворожительной брюнетки. Ибо доходы Виктории значительно больше прибыли Антона. Да и путешествовать Романец любит куда больше Гусева.
И вот на днях выяснилось, что бывший участник уже давно начал задумываться о том, чтобы не только приобрести в старушке Европе недвижимость, но и насовсем перебраться жить в нее. И если полгода назад Антон Гусев считал, что сможет воплотить свои желания только после тридцати, то к двадцати девяти годам он понял, что уже готов даже определиться с точной датой.
На сегодняшний день экс-звезда «Дома-2» говорит о том, что переедет жить в Европу ближе к старости. А старость у Антона Гусева, как оказалось, начинается после сорока лет.
«Не покидает мысль, старость провести в Европе. У Вас были мысли, лет так после 40, улететь жить в Европу?», - задал Антон Гусев вопрос своим многочисленным подписчикам.
Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Гусева один за другим принялись высмеивать молодого человека. Некоторые заявили, что Антон является еще «недозрелым великовозрастным юнцом», а кое-кто и вовсе начал жестко критиковать и оскорблять бывшего участника «Дома-2».
К слову, сама Виктория Романец пока еще не заводила разговор со своими подписчиками о том, что хочет жить или планирует в будущем переехать на постоянную основу в Европу или еще куда-то.