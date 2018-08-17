Актер Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в клинику

В настоящее время Народный артист России находится в реанимации нейрохирургического отделения Елизаветинской больницы по улице Вавиловых. Евгения Леонова-Гладышева утром 16 августа сюда доставили с кровоизлиянием в мозг, после чего медики сделали пациенту операцию.Евгений Леонов-Гладышев многим телезрителям знаком по сериалу «Убойная сила» и по другим картинам. Изначально актёр снимался в фильмах под фамилией Леонов, а после того как на экраны в 1975 году вышла кинолента «Фронт без флангов» он решил добавить фамилию матери и стал Леоновым-Гладышевым. Это было сделано для того, чтобы в титрах не было совпадений с его полным тёзкой актёром Евгением Леоновым.