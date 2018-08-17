В Сети появилось первое изображение новой бюджетной модели Hyundai
Южнокорейские автопроизводители опубликовали в Сети первую визуализацию бюджетной модели Hyundai под заводским индексом АН2. Ожидается, что в октябре новинка появится на индийском авторынке под названием Santro.
Производители позиционируют субкомпактную модель Hyundai Santro в качестве современной семейной машины. Предполагается, что на индийском рынке она сменит модель Eon, составив конкуренцию бюджетным Renault Kwid, Tata Tiago и Maruti Suzuki Alto K10. Недавно корейцы заявили, что планируют сделать автомобили Hyundai красивее, чем модели Alfa Romeo.
Судя по эскизам, новинка будет иметь фирменную решётку радиатора, спойлеры, стильные осветители и противотуманные огни. Как утверждают инсайдеры, машину оснастят трёхспицевым рулевым колесом, на котором будут кнопки управления аудиосистемой. Ожидается, что под капотом будет установлен бензиновый двигатель объёмом 1,0 литр.
Производители позиционируют субкомпактную модель Hyundai Santro в качестве современной семейной машины. Предполагается, что на индийском рынке она сменит модель Eon, составив конкуренцию бюджетным Renault Kwid, Tata Tiago и Maruti Suzuki Alto K10. Недавно корейцы заявили, что планируют сделать автомобили Hyundai красивее, чем модели Alfa Romeo.
Судя по эскизам, новинка будет иметь фирменную решётку радиатора, спойлеры, стильные осветители и противотуманные огни. Как утверждают инсайдеры, машину оснастят трёхспицевым рулевым колесом, на котором будут кнопки управления аудиосистемой. Ожидается, что под капотом будет установлен бензиновый двигатель объёмом 1,0 литр.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30