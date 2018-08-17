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В Сети появилось первое изображение новой бюджетной модели Hyundai

Южнокорейские автопроизводители опубликовали в Сети первую визуализацию бюджетной модели Hyundai под заводским индексом АН2. Ожидается, что в октябре новинка появится на индийском авторынке под названием Santro.

Производители позиционируют субкомпактную модель Hyundai Santro в качестве современной семейной машины. Предполагается, что на индийском рынке она сменит модель Eon, составив конкуренцию бюджетным Renault Kwid, Tata Tiago и Maruti Suzuki Alto K10. Недавно корейцы заявили, что планируют сделать автомобили Hyundai красивее, чем модели Alfa Romeo.

В Сети появилось первое изображение новой бюджетной модели Hyundai


Судя по эскизам, новинка будет иметь фирменную решётку радиатора, спойлеры, стильные осветители и противотуманные огни. Как утверждают инсайдеры, машину оснастят трёхспицевым рулевым колесом, на котором будут кнопки управления аудиосистемой. Ожидается, что под капотом будет установлен бензиновый двигатель объёмом 1,0 литр.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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