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Эксперты: Пришельцы не дадут загадочной планете Нибиру уничтожить Землю

Эксперты отмечают, что пришельцы не дадут загадочной планете Нибиру уничтожить Землю. Вместе с этим имеется вероятность, что наша планета попадёт в зону радиоактивного хвоста данного космического объекта.

Эксперты: Пришельцы не дадут загадочной планете Нибиру уничтожить Землю


Специалисты отмечают, что пришельцам из далекого космоса небезразлична судьба человечества. Они считают, что земная жизнь возникла после перемещения определённых биологических материалов из космических далеких миров. Таким образом, Земля попала под покровительство суперразвитой инопланетной цивилизации. Ученые часто наблюдали, как различные природные катаклизмы, угрожающие земной жизни, сходили таинственным образом на нет. По всей видимости, этому способствовали инопланетяне.

Эксперты утверждают, что пришельцы не позволят таинственной планете Х уничтожить Землю. Однако могут иметь место катастрофы, которые связаны с хвостом планеты-убийцы.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20
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