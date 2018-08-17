Ученые раскрыли секреты бальзамирования мумий древних египтян

Методы мумификации применяли гораздо раньше, чем это принято считать. Ряд химических тестов археологи провели на мумии, хранящейся в Турине, среди экспонатов Египетского музея. Время захоронения бальзамированного тела датируется 3700-3500 годами до н.э.Как оказалось, составы веществ для бальзамирования содержали растительное масло, экстракты растений и их корней, а так же смолы хвойных деревьев. Согласно предварительным анализам, при смешивании смолы с маслом, получался раствор с антибактериальными свойствами, который предотвращал разложение тела.Учение сообщают, что на основании открытия будет пересмотрено время создания формул погребальных бальзамов. Временной промежуток будет смещен на два тысячелетия назад. Скорее всего, традиция мумификации зародилась до того, как первые фараоны объединили Древний Египет.