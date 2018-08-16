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Скандальный художник Бэнкси не знал о своей выставке в Москве

Скандальный уличный художник Бэнкси (Banksy) не знал о том, что в Москве проходит выставка его работ. В переписке со своим фанатом в Instagram он заявил, что не имеет к этому никакого отношения и никогда не берет деньги за просмотр своих работ.

Скандальный художник Бэнкси не знал о своей выставке в Москве

Бэнкси известен всему миру как художник-провокатор с отменным чувством юмора. Не спрашивая разрешений у владельцев зданий, он рисует потрясающие картины, выступая против политики, капитализма и войны. И хотя этот человек сумел в корне изменить общественное представление об уличном искусстве, его личность остается неизвестной.

На фоне популярности Бэнкси в Москве была устроена выставка под названием «Бэнкси: гений или вандал, решаешь ты». На протяжении трех месяцев каждый желающий может полюбоваться работами художника, заплатив от 550 до 1400 рублей.

Александр Начкебия, являющийся продюсером и организатором выставки, признал, что мероприятие никогда не позиционировалось, как согласованное с Бэнкси. В беседах с прессой организаторы прямо говорили, что все это может вызвать его негативную реакцию.

Между тем, начиная со 2 июня, выставку Бэнкси в Москве посетили более 252 тысяч человек.

 
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Общество / Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:45
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