Скандальный художник Бэнкси не знал о своей выставке в Москве

Бэнкси известен всему миру как художник-провокатор с отменным чувством юмора. Не спрашивая разрешений у владельцев зданий, он рисует потрясающие картины, выступая против политики, капитализма и войны. И хотя этот человек сумел в корне изменить общественное представление об уличном искусстве, его личность остается неизвестной.На фоне популярности Бэнкси в Москве была устроена выставка под названием «Бэнкси: гений или вандал, решаешь ты». На протяжении трех месяцев каждый желающий может полюбоваться работами художника, заплатив от 550 до 1400 рублей.Александр Начкебия, являющийся продюсером и организатором выставки, признал, что мероприятие никогда не позиционировалось, как согласованное с Бэнкси. В беседах с прессой организаторы прямо говорили, что все это может вызвать его негативную реакцию.Между тем, начиная со 2 июня, выставку Бэнкси в Москве посетили более 252 тысяч человек.