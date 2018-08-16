Гарри Поттер пригласил посетить фестиваль Ykt Geek Fest
Британский актёр Дэниел Рэдклифф, которого зрители знают по роли Гарри Поттера, записал видеосообщение, адресованное фанатам из Якутии. Он пригласил их посетить ежегодный фестиваль популярной культуры Ykt Geek Fest.
Обращаясь к своим самым северным поклонникам, актёр отметил, что он счастлив осознавать то, что проводятся такие мероприятия, где у каждого имеется возможность с энтузиазмом и азартом проявлять себя. Также Дэниел Рэдклифф пригласил поклонников из Якутии посмотреть новый фильм с его участием. Видеозапись с обращением актёра опубликовали в социальных сетях на официальных страницах фестиваля.
В нынешнем году масштабный фестиваль Ykt Geek Fest в Якутии пройдёт в пятый раз. Участники мероприятия испытывают свои силы в режиссуре, художественном искусстве и косплее. В качестве приглашённых гостей на фестиваль приглашаются блогеры, косплееры и известные художники.
Обращаясь к своим самым северным поклонникам, актёр отметил, что он счастлив осознавать то, что проводятся такие мероприятия, где у каждого имеется возможность с энтузиазмом и азартом проявлять себя. Также Дэниел Рэдклифф пригласил поклонников из Якутии посмотреть новый фильм с его участием. Видеозапись с обращением актёра опубликовали в социальных сетях на официальных страницах фестиваля.
В нынешнем году масштабный фестиваль Ykt Geek Fest в Якутии пройдёт в пятый раз. Участники мероприятия испытывают свои силы в режиссуре, художественном искусстве и косплее. В качестве приглашённых гостей на фестиваль приглашаются блогеры, косплееры и известные художники.
Культура
Добавил: Алина Сегодня, 12:30