Гарри Поттер пригласил посетить фестиваль Ykt Geek Fest

Обращаясь к своим самым северным поклонникам, актёр отметил, что он счастлив осознавать то, что проводятся такие мероприятия, где у каждого имеется возможность с энтузиазмом и азартом проявлять себя. Также Дэниел Рэдклифф пригласил поклонников из Якутии посмотреть новый фильм с его участием. Видеозапись с обращением актёра опубликовали в социальных сетях на официальных страницах фестиваля.В нынешнем году масштабный фестиваль Ykt Geek Fest в Якутии пройдёт в пятый раз. Участники мероприятия испытывают свои силы в режиссуре, художественном искусстве и косплее. В качестве приглашённых гостей на фестиваль приглашаются блогеры, косплееры и известные художники.