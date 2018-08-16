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Умер оперный певец Тео Майсте

Накануне стало известно, что в Эстонии скончался оперный певец Тео Майсте. Как сообщают местные СМИ, артисту было 86 лет.

Тео Майсте в 1941 году из Эстонии с двумя старшими братьями и матерью был депортирован в Сибирь. В Томске артист окончил музыкальное училище, затем продолжил учёбу в новосибирской консерватории. В 1958 году он вернулся в Эстонию и поступил в консерваторию Таллина, окончив её в 1962 году, после чего работал в театре Ванемуйне и в эстонско-американском театре, а также преподавал в Таллинской музыкальной академии.

Умер оперный певец Тео Майсте


В 1977 году оперный певец стал лауреатом премии Георга Отса, а в 2002 году удостоился почётной государственной награды – ордена Белой звезды четвёртого класса. Тео Майсте играл в оперных спектаклях «Фауст», «Дон Жуан», «Борис Годунов» и в других постановках, а также снимался в кинолентах «Розы с юга» и «Оперный бал».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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