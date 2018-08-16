Поклонники Анны Хилькевич гадают, родила она или нет

Звезда на своей странице в Instagram не выкладывает фотографии в течение 22 часов, поклонники уже начали подозревать, что она попала в роддом. Последней публикацией Анны Хилькевич был пост, в котором она сообщила о том, что с дочерью посетила день рождения маленького Марка. Несмотря на беременность, актриса старается вести активный образ жизни и с нетерпением ждёт, когда придёт срок для появления ребёнка на свет.Ранее муж звезды сообщил в своём микроблоге о том, что они не будут раскрывать пол ребёнка, при этом он разместил фотографию, которую подписал интригующе: «Угадайте сколько на фото моих девочек». Поклонники начали поздравлять пару с будущей дочерью, а некоторые решили, что форма живота, говорит о том, что у актрисы будет мальчик.