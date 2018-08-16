Хлои Кардашьян показала подросшую дочь
Хлои Кардашьян около четырёх месяцев назад в первый раз стала мамой. Накануне она опубликовала снимок подросшей дочери, порадовав поклонников.
Девушка долгое время скрывала, что готовится стать мамой, этому известию поклонники искренне были рады. Перед родами Хлои узнала, что ей изменяет возлюбленный Тристан Томпсон. После этого телезвезда сильно перенервничала, в результате у неё начались схватки и она родила девочку. Дочку она назвала Тру и дала ей фамилию отца. Звезда нашла в себе силы простить возлюбленного, теперь они вместе заботятся о малышке.
После родов Хлои быстро восстановилась, спустя месяц она вернулась к работе и начала выходить в свет. Сейчас теледива может похвастаться стройной фигурой, после рождения малышки она смогла похудеть на 15 килограммов. На своей странице в instagram звезда опубликовала фотографию подросшей дочери. Подписчики отметили, что девочка похожа на своего отца.
https://www.instagram.com/p/BmcMsBMlrnn/?utm_source=ig_embed
Девушка долгое время скрывала, что готовится стать мамой, этому известию поклонники искренне были рады. Перед родами Хлои узнала, что ей изменяет возлюбленный Тристан Томпсон. После этого телезвезда сильно перенервничала, в результате у неё начались схватки и она родила девочку. Дочку она назвала Тру и дала ей фамилию отца. Звезда нашла в себе силы простить возлюбленного, теперь они вместе заботятся о малышке.
После родов Хлои быстро восстановилась, спустя месяц она вернулась к работе и начала выходить в свет. Сейчас теледива может похвастаться стройной фигурой, после рождения малышки она смогла похудеть на 15 килограммов. На своей странице в instagram звезда опубликовала фотографию подросшей дочери. Подписчики отметили, что девочка похожа на своего отца.