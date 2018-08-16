Хлои Кардашьян показала подросшую дочь

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Девушка долгое время скрывала, что готовится стать мамой, этому известию поклонники искренне были рады. Перед родами Хлои узнала, что ей изменяет возлюбленный Тристан Томпсон. После этого телезвезда сильно перенервничала, в результате у неё начались схватки и она родила девочку. Дочку она назвала Тру и дала ей фамилию отца. Звезда нашла в себе силы простить возлюбленного, теперь они вместе заботятся о малышке.После родов Хлои быстро восстановилась, спустя месяц она вернулась к работе и начала выходить в свет. Сейчас теледива может похвастаться стройной фигурой, после рождения малышки она смогла похудеть на 15 килограммов. На своей странице в instagram звезда опубликовала фотографию подросшей дочери. Подписчики отметили, что девочка похожа на своего отца.