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Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не рассказали сыну о разводе

Агния Дитковските недавно стала ведущей шоу «Союзники». Актриса рассказала о героях нового проекта и о том, какие у нее отношения с бывшим супругом Алексеем Чадовым, а также то, что они до сих пор не рассказали сыну о разводе.

Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не рассказали сыну о разводе

Дитковските и Чадов официально развелись в 2017 году. Но актеры проводят время вместе. Их видели в Италии, а недавно они отдохнули на Шри-Ланке. Фанаты пары знают, что экс-супруги делают все, чтобы их сын Федор не узнал, что его родители больше не вместе. Агния в 2017 году родила второго ребенка, но пока скрывает, как его, так и имя отца малыша. Не так давно стало известно, что Дитковските стала ведущей шоу «Союзники», где она помогает парам, которые находятся в ссоре снова наладить отношения ради детей.

Агния Дитковските и Алексей Чадов до сих пор не рассказали сыну о разводе

В интервью Агния вспомнила о болезненном разводе с Чадовым. Актриса рассказала, что Алексей переживал, что она захочет забрать сына. А она волновалась, что так может поступить он. Также знаменитость не стала скрывать, что у них было много проблем при разводе, но ради ребенка они приняли решение разойтись мирно, а их сын до сих пор не знает, что родители не вместе.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:00
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