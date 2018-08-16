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С 2020 года начнется крах цивилизации, предсказанный 45 лет назад

С 2020 года начнется крах цивилизации, который был предсказан еще 45 лет назад, в далеком 1973 году. До последнего времени о детальном сценарии конца света знал только узкий круг посвященных.

С 2020 года начнется крах цивилизации, предсказанный 45 лет назад


С развитием компьютерных технологий возник вопрос о том, способна ли Машина сделать прогноз на будущее для всего человечества. По некоторым сведениям, члены Римского клуба, который называют теневым мировым правительством, обратились к инженерам с просьбой рассчитать возможный сценарий событий на несколько десятков лет вперед.

Полученные результаты шокировали всех, включая одного из отцов-основателей инновационных технологий Джея Форрестера. Этот исследователь разработал компьютерную модель мировой стабильности с учетом финансовых и социальных рисков.

Программа под названием World One наглядно продемонстрировала, что у человечества нет будущего. Процессы деградации, вызванные перенаселенностью планеты, плохой экологией и низкой социальной ответственностью правительств, станут причиной для возникновения крупномасштабных войн и социальных взрывов.

Все эти тенденции будут усугубляться дефицитом чистой воды и прочих важных ресурсов. Свою негативную роль сыграет и глобальное изменение климата. В итоге уже к 2040 году человечество рискует исчезнуть с планеты Земля, говорится в докладе 1973 года.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:30
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