С 2020 года начнется крах цивилизации, предсказанный 45 лет назад

С развитием компьютерных технологий возник вопрос о том, способна ли Машина сделать прогноз на будущее для всего человечества. По некоторым сведениям, члены Римского клуба, который называют теневым мировым правительством, обратились к инженерам с просьбой рассчитать возможный сценарий событий на несколько десятков лет вперед.Полученные результаты шокировали всех, включая одного из отцов-основателей инновационных технологий Джея Форрестера. Этот исследователь разработал компьютерную модель мировой стабильности с учетом финансовых и социальных рисков.Программа под названием World One наглядно продемонстрировала, что у человечества нет будущего. Процессы деградации, вызванные перенаселенностью планеты, плохой экологией и низкой социальной ответственностью правительств, станут причиной для возникновения крупномасштабных войн и социальных взрывов.Все эти тенденции будут усугубляться дефицитом чистой воды и прочих важных ресурсов. Свою негативную роль сыграет и глобальное изменение климата. В итоге уже к 2040 году человечество рискует исчезнуть с планеты Земля, говорится в докладе 1973 года.