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Северный широтный ход получил главного распорядителя строительства

Между ООО «СШХ» и правительством России будет заключено концессионное соглашение, предусматривающее финансирование, строительство и дальнейшую эксплуатацию объектов железнодорожной инфраструктуры магистрали Обская – Салехард – Надым. Подписантом от Правительства РФ выступит Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Об этом сообщает информационное агентство «Север-Пресс».
Северный широтный ход получил главного распорядителя строительства

Финансирование, проектно-сметные работы и реконструкцию объектов по участку Северного широтного хода Надым – Хорей – Пангоды возьмет на себя ПАО «Газпром». В дальнейшем, российский газовый монополист предоставит объекты этого железнодорожного перегона концессионеру по договору аренды. В свою очередь, РЖД возьмет на себя обязательства по финансированию и реконструкции участка Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги. Размер капитального гранта, предусмотренного на реализацию всего проекта, определен на уровне 12,7 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил скорейшее развитие транспортной инфраструктуры России приоритетным направлением в работе госслужб. В этом плане железнодорожная магистраль Северный широтный ход может стать одним из самых амбициозных государственных проектов в истории современной России.

 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:15
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