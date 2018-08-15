Северный широтный ход получил главного распорядителя строительства

Финансирование, проектно-сметные работы и реконструкцию объектов по участку Северного широтного хода Надым – Хорей – Пангоды возьмет на себя ПАО «Газпром». В дальнейшем, российский газовый монополист предоставит объекты этого железнодорожного перегона концессионеру по договору аренды. В свою очередь, РЖД возьмет на себя обязательства по финансированию и реконструкции участка Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги. Размер капитального гранта, предусмотренного на реализацию всего проекта, определен на уровне 12,7 млрд рублей.Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил скорейшее развитие транспортной инфраструктуры России приоритетным направлением в работе госслужб. В этом плане железнодорожная магистраль Северный широтный ход может стать одним из самых амбициозных государственных проектов в истории современной России.