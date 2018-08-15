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Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в купальнике

Певица Глюкоза на своей страннице в Instagram опубликовала очередное фото в купальнике с накидкой в сетку. Этот снимок восхитил многих подписчиков знаменитость.

Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в купальнике


Фанаты исполнительницы были восхищены тем, что мать двоих детей является обладательницей практически идеальной фигуры. Певица часто выбирает облегающие наряды, а этим летом то и дело публикует в социальной сети снимки в бикини. На этот раз знаменитость похвасталась своей фигурой в серебристом купальнике, в дополнение к которому примерила необычную накидку-сетку. Снимок был сделан на берегу моря, исполнительница сидела на песке подняв голову к солнцу. Поклонники в очередной раз пришли в восторг от фотографии и буквально засыпали певицу комплиментами.

Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в купальнике


Отметим, что Глюкоза довольно часто сталкивается с критикой со стороны хейтеров, которые считают, что она перебарщивает с откровенными нарядами и фото. Сама исполнительница не видит ничего постыдного в своих снимках и уверена, что и другим не стоит стесняться своего тела.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:50
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