Глюкоза восхитила фанатов стройной фигурой в купальнике

Фанаты исполнительницы были восхищены тем, что мать двоих детей является обладательницей практически идеальной фигуры. Певица часто выбирает облегающие наряды, а этим летом то и дело публикует в социальной сети снимки в бикини. На этот раз знаменитость похвасталась своей фигурой в серебристом купальнике, в дополнение к которому примерила необычную накидку-сетку. Снимок был сделан на берегу моря, исполнительница сидела на песке подняв голову к солнцу. Поклонники в очередной раз пришли в восторг от фотографии и буквально засыпали певицу комплиментами.Отметим, что Глюкоза довольно часто сталкивается с критикой со стороны хейтеров, которые считают, что она перебарщивает с откровенными нарядами и фото. Сама исполнительница не видит ничего постыдного в своих снимках и уверена, что и другим не стоит стесняться своего тела.