Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай Кириченко

О трагической новости стало известно из официального сообщения пресс-службы Национального академического театра им. Янки Купалы, на сцене которого Николай Кириченко служил с 1971 года. О точной причине смерти актера не сообщается, но известно, что он в последние годы много болел, хотя продолжал активно трудиться, невзирая на плохое самочувствие.В сообщении отмечается, что Николай Михайлович Кириченко отличался искренностью и добротой, внимательностью и верностью к своему делу. В адрес покойного актера прозвучали самые теплые благодарственные слова.Николай Кириченко известен широкой публике по работам в фильмах «Анастасия Слуцкая», «Каменская», «В августе 44-го», «Журов-2», «Охота на гауляйтера», «Доктор Смерть» и других.