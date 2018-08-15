АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 76.23 USD 66.75
Курс валют на 15.08.2018

Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай Кириченко

14 августа ушел из жизни актер сериала «Каменская», актер театра и кино Николай Кириченко. Ему было 72 года.

Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай Кириченко

О трагической новости стало известно из официального сообщения пресс-службы Национального академического театра им. Янки Купалы, на сцене которого Николай Кириченко служил с 1971 года. О точной причине смерти актера не сообщается, но известно, что он в последние годы много болел, хотя продолжал активно трудиться, невзирая на плохое самочувствие.

В сообщении отмечается, что Николай Михайлович Кириченко отличался искренностью и добротой, внимательностью и верностью к своему делу. В адрес покойного актера прозвучали самые теплые благодарственные слова.

Николай Кириченко известен широкой публике по работам в фильмах «Анастасия Слуцкая», «Каменская», «В августе 44-го», «Журов-2», «Охота на гауляйтера», «Доктор Смерть» и других.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Два премиальных саундбара Samsung Electronics и
Александра Черно полностью поменяла свое
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега
Российский студент в пятый раз выиграл турнир по
Земфира рассказала о своих отношениях с Ренатой
Появилась информация о новом мобильном процессоре
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают детскую
Ушел из жизни актер сериала «Каменская» Николай
Алла Пугачева выбрала для приемного сына обычную
Пользователи Сети сравнили Максима Матвеева с
Кроссовер Haval F7 появится на рынке осенью
Ирину Пинчук «застукали» с бывшим ухажером Елены
Ольга Васильевна отказалась от своих слов про
Юлия Ефременкова в скором времени покинет Остров
Смартфон Motorola P30 рассекретили за день до
Виктор Литвинов надел на свадьбу костюм Романа
«Из помощницы в «помещицу»: Экс-участница
В Сеть утекли характеристики полицейского
Телезрители «Дома-2» уверены, что Алиана Гобозова
Стали известны характеристики чипа Huawei Kirin
Тамара Глоба рассказала о скандалах с Гузеевой и
Xiaomi Pocophone F1 составил конкуренцию Galaxy
Эксперты назвали расценки на все новые iPhone
Авто и очки Apple помогут компании подорожать до
Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой
Эксперты назвали смартфон с лучшим дисплеем
Пользователи Сети обсуждают фото Стефании
Эксперт: президент Турции распорядился резко
Звезда «Дома-2» Елизавета Шароха рассталась с
Физиономист рассказал, что Максим Галкин никогда
Просмотреть все новости