Похудевшая Юлия Снигирь рассказала фанатам секрет стройности

В начале карьеры Снигирь не была такой стройной, как на сегодняшний день. За последний год девушка сильно похудела и, по мнению своих фанатов, даже немного истощала. Юлия стала активно худеть после рождения ребенка. Актриса поделилась с преданными поклонниками своей диетой. Снигирь придерживается щелочных продуктов и старается не закислять организм. Выбор такой диеты сильно удивил многих фанатов девушки. Некоторые пользователи Сети считают, что теория о кислотных и щелочных продуктах не имеет доказательной базы, а основана лишь на небольших исследованиях. Знаменитость вступила в дискуссию с подписчиками и стала обсуждать различные принципы питания.Также Снигирь заявила, что при похудении необходимо внимательно следить за витамином Д. Актриса рассказала, что гормоны, вес, состояние волос и ногтей, а также работа внутренних органов зависят именно от этого витамина.